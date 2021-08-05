Сегодня 34-летний аргентинец должен был подписать новый контракт. Виесто этого Месси прекратил трудовые отношения с Барселоной, о чем клуб уже сообщил официально.

Месси больше не будет играть за Барселону – официальное заявление каталонского клуба

По информации журналиста Жерарда Морено, во время переговоров представителей футболиста (в том числе и Хорхе Месси) и руководства вспыхнул конфликт. Им так и не удалось согласовать условия, которые были бы приемлемыми для Ла Лиги. Более того, сам Лео не в восторге от работы Жоана Лапорта на трансферном рынке. Месси уже выразил свое недовольство текущим составом команды, а капитанам Барселоны сообщили, что аргентинец уйдет в другой клуб еще раньше.

Авторитетная Marca утверждает, что ситуация значительно ухудшилась после того, как Барселона не смогла осуществить трансфер Кристиана Ромеро из Аталанты. Каталонцы могли предложить только аренду, а бергамаски рассчитывают исключительно на продажу своего лидера минимум за 50 млн евро.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на 34-летнего Лео называли ПСЖ.

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