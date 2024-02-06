Нападник Ліонель Мессі був змушений пояснювати гонконгським уболівальникам, чому не зіграв у складі Інтера Маямі проти збірної з місцевої ліги.

У неділю, 4 лютого, Інтер обіграв збірну чемпіонату Гонконгу з рахунком 4:1 на очах у майже 40 тисяч уболівальників. Однак капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі залишився на лавці запасних через проблеми з підколінним сухожиллям. У другому таймі цієї зустрічі на стадіоні пролунав свист і скандування "Ми хочемо Мессі" та "Поверніть гроші". Уболівальники заплатили за квитки понад 1000 гонконгських доларів (118 євро).

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Уряд Гонконгу заявив, що з Інтером було укладено контракт, згідно з яким Лео мав зіграти щонайменше 45 хвилин. "Я завжди хочу грати, особливо в тих іграх, коли ми кудись подорожуємо – люди хочуть дивитися на нас. На жаль, подібне трапляється у футболі. Це може трапитися в будь-якому матчі. Сподіваюся, ми зможемо повернутися в Гонконг і зіграти там ще одну гру", – зазначив Мессі.

У середу, 7 лютого, Інтеру належить зіграти в Токіо товариський матч проти чемпіона Японії Віссел Кобе. "Не знаю, чи зможу я вийти на поле цього разу, але я почуваюся набагато краще і дуже хочу зіграти", – цитує Мессі ВВС.

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