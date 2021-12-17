М'яч нападника ПСЖ Ліонеля Мессі у ворота Манчестер Сіті (2:0) став найкращим голом групового етапу ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Аргентинець самостійно протягнув м'яч з центра поля, обігрався у стінку з Мбаппе та вистрілив під перекладину. Варто відзначити, що це був перший гол аргентинця у футболці паризького клубу.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з Реалом.

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