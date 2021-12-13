Сьогодні, 13 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів 2021/22. Олександр Зінченко і Роман Яремчук, Лео Мессі та Кріштіану Роналду дочекалися суперників, але все буде переграно.

"Через технічні проблеми з програмним забезпеченням зовнішнього постачальника послуг, що інструктує офіційних осіб про те, які команди мають право грати між собою, під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сталася суттєва помилка", – заява Європейського футбольного союзу, який проведе розслідування інциденту.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET. — UEFA (@UEFA) December 13, 2021

Офіційно: старт нового жеребкування о 16:00 за київським часом!

Відповідно ПСЖ Мессі проти Манчестер Юнайтед Роналду. Фактично лише друга топова дуель. У більшості інших пар є відвертий фаворит. Відзначаємо, що 3 з 4 клубів з АПЛ отримали одних із найлегших суперників. Однак конфуз УЄФА з кулями МЮ і Ліверпуля в кошиках Вільяреала та Атлетіко відповідно може призвести до нового жеребкування. Мадридський клуб, який не дуже хотів би зіграти проти Баварії, уже подав протест. Натомість інші іспанці (представники Реала) вважають, що жеребкування потрібно починати після пари "вершкових" з Бенфікою, адже на ту пору нібито все було ще легітимно.

Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів відбулося з грубим порушенням – можливе анулювання результатів

Челсі дістався Лілль, позаяк це остання команда, на яку могла потрапити команда Тухеля.

Спортінг Лісабон зіграє проти Ювентуса.

Міланський Інтер поміряється силами з Аяксом. На папері найрівніша пара.

Австрійський Ред Булл Зальцбург вийшов на Ліверпуль.

Атлетіко Мадрид потрапив на Баварію Мюнхен. Перша топ-пара.

Вільяреалу випав Манчестер Юнайтед. Однак це неможливо, позаяк команди виступали в одній групі. Курйоз! У підсумку пережеребкували на Манчестер Сіті.

Бенфіка випадає першою. Суперником команди Яремчука стає Реал Мадрид Луніна!

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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – всі пари плей-офф сезону 2021/22

"Футбол 24" у цій новині провів онлайн-трансляцію жеребкування. Динамо і Шахтар вилетіли з ЛЧ та єврокубків загалом, але для українських вболівальників залишаються певні інтриги. Зокрема, вже на етапі 1/8 фіналу всі шанси зустрітися мали Манчестер Сіті Зінченка та Бенфіка Яремчука. Нагадаємо, на першій стадії плей-офф Ліги чемпіонів команди, що виграли свої групи, протистоятимуть клубам, які посіли другі місця. Не могли потрапити один на одного колективи з тієї самої країни та суперники, які виступали в одному квартеті.

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Перевагою сіяних команд є те, що вирішальний матч вони проводять у рідних стінах. До складу несіяних несподівано потрапив Челсі, чинний володар кубка чемпіонів. Для лондонців коло можливих суперників обмежувалося 4 клубами, адже з Ювентусом команда Тухеля грала на груповому етапі, а з МЮ, Ман Сіті та Ліверпулем не могла зустрітися через принцип розведення представників асоціації з однієї країни.

Інший важливий момент. З цього сезону на кубковій стадії скасоване правило виїзного гола, відтак якщо команда після поразки в першому поєдинку 0:1 переможе до прикладу 2:1, буде овертайм. Скільки б не забили в додаткових таймах по 15 хвилин, при будь-якій рівності м'ячів суперників розсудить серія пенальті. Перші матчі 1/8 Ліги чемпіонів заплановані на 15/16/22/23 лютого. Матчі-відповіді – на 8/9/15/16 березня.

Переможці груп (сіяні)

Аякс (NED)

Баварія (GER)

Ліверпуль (ENG)

Лілль (FRA)

Манчестер Сіті (ENG)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Реал (ESP)

Ювентус (ITA)

Володарі других місць (несіяні)

Атлетіко (ESP)

Бенфіка (POR)

Вільяреал (ESP)

Зальцбург (AUT)

Інтер (ITA)

ПСЖ (FRA)

Спортінг (POR)

Челсі (ENG)