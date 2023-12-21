Нападника Інтера Маямі і Ліонеля Мессі визнано найкращим спортсменом року в Аргентині.

У середу, 20 грудня, Мессі в Буенос-Айресі отримав нагороду "Золота Олімпія-2023". Вона присуджується Товариством спортивних журналістів Буенос-Айреса. Про це інформує TyC Sports.

Футболки Мессі з матчів ЧС-2022 пішли з молотка за мільйони

Мессі був визнаний найкращим аргентинським спортсменом серед чоловіків вчетверте. Також він отримав приз найкращому футболісту року. Повідомляється, що нагороду найкращій аргентинській спортсменці отримала бігунка Белен Касетта, яка встановила рекорд Південної Америки з бігу на 3000 метрів з перешкодами.

Нагадаємо, що 2023 року Мессі восьмий раз у кар'єрі виграв "Золотий м'яч".

Мессі з друзями, Бензема і завершення у 28 років – зірки, які проміняли Лігу чемпіонів на футбольну пенсію