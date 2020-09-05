Мессі приєднається до тренувань Барселони – відома дата повернення аргентинця
21:10 - Читать на русском
Лідер Барселони Ліонель Мессі незабаром тренуватиметься разом з командою.
Мессі приєднається до тренувань Барселони під егідою Кумана у понеділок, 7 вересня, інформує Marca.
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Для цього йому потрібно буде здати тест на коронавірус. Зазначимо, що аргентинець пропустив тренування та ПЛР-тестування, яке мало відбутись сьогодні.
Нагадаємо, Ліонель Мессі нещодавно поставив жирну крапку у сазі навколо його відходу з Барселони, прийнявши рішення залишитись з каталонцями ще на один сезон.
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