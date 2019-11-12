"Якщо дати Мессі 10 м'ячів, він заб'є 11 голів", – Агірре назвав аргентинця негідником

Мексиканський тренер іспанського Леганеса поділився очікуваннями перед матчем 14-го туру Ла Ліги проти каталонської Барселони.

"Я поняття не маю, як зупинити Мессі, тому що командам під моїм керівництвом цього ніколи не вдавалося, наскільки пам'ятаю. Можливо, за нічию вдавалось зачепитися. Я дивуюсь, адже для нього штрафний удар майже як пенальті. Один з моїх помічників сьогодні запропонував не ставити стінку перед Мессі у випадку штрафного. Я йому сказав: "Послухай, якщо залишу Мессі перед штрафним проти Куельяра (воротаря Леганеса – прим.) і дам йому 10 м'ячів, він заб'є 11 голів. Тому ні за що!

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Ми довго обговорювали можливі способи не дати йому забити. Одного хлопця поставити біля штанги, інший нехай лежить на газоні... Ми 20 тисяч способів перебрали. Але найлогічніший спосіб – уникнути непотрібних фолів. Та в той же час цей спосіб неможливий, тому що цей негідник тікає від вас", – пожартував Агірре в інтерв'ю Cadena SER.

Нагадаємо, Леганес, який посідає останню сходинку турнірної таблиці, 23 листопада на своєму полі прийматиме Барселону. Початок матчу о 14:00.

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