Ліга 1, 19-й тур

Бордо – Лілль – 2:3

Голи: Еліс, 18, 45 – Андре, 33, Їлмаз, 77 (пен.), Девід, 84

Ліон – Метц – 1:1

Голи: Лукеба, 56 – Траоре, 59

Лор'ян – ПСЖ – 1:1

Голи: Монкодуа, 40 – Ікарді, 90+1

Вилучення: Рамос, 86 (ПСЖ)

Марсель – Реймс – 1:1

Голи: Пайє, 90+7 (пен.) – Екітіке, 75

Вилучення: Дьєнг, 85 – Гравійон, 90+6

Монако – Ренн – 2:1

Голи: Бен-Єддер, 35, Фолланд, 72 – Терр'є, 16

Монпельє – Анже – 4:1

Голи: Саваньє, 14, Козза, 30, Рістіч, 51, Мавідіді, 76 – Перейра, 45+1

Ніцца – Ланс – 2:1

Голи: Леміна, 63, Клюйверт, 79 – Калімуендо, 30

Сент-Етьєн – Нант – 0:1

Гол: Коло Муані, 83

Труа – Брест – 1:1

Голи: Рамі, 80 – Онора, 5

Бордо двічі мав перевагу над Ліллем, проте чемпіон оформив красивий камбек з рахунком 3:2. Ліон та Метц розписали нічию, обмінявшись голами в середині другого тайму.

Мбаппе отримав символічний подарунок від гравців ПСЖ – на святі не помітили Мессі і Неймара

ПСЖ гостював у Лор'яна без травмованого Неймара і дискваліфікованого Мбаппе. Самотній Мессі не зміг відзначитися результативними діями, а Рамос потрапив у протокол лише завдяки вилученню – іспанець примудрився вийти на другий тайм і отримати дві жовті. Рятівником столичних багатіїв виявився Ікарді, який у компенсований час вирвав бодай очко.

Марсель втратив очки і пустив на друге місце Ніццу, яка розібралася з Лансом. Монако вирішив повторити досягнення "орлят" – пропустив першим, але виграв з рахунком 2:1.

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