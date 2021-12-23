ПСЖ втратив очки з вилученням Рамоса і самотнім Мессі, порятунок Марселя, Монако дотиснув Ренн: Ліга 1
У середу одночасно відбулися поєдинки 19-го туру чемпіонату Франції.
Ліга 1, 19-й тур
Бордо – Лілль – 2:3
Голи: Еліс, 18, 45 – Андре, 33, Їлмаз, 77 (пен.), Девід, 84
Ліон – Метц – 1:1
Голи: Лукеба, 56 – Траоре, 59
Лор'ян – ПСЖ – 1:1
Голи: Монкодуа, 40 – Ікарді, 90+1
Вилучення: Рамос, 86 (ПСЖ)
Марсель – Реймс – 1:1
Голи: Пайє, 90+7 (пен.) – Екітіке, 75
Вилучення: Дьєнг, 85 – Гравійон, 90+6
Монако – Ренн – 2:1
Голи: Бен-Єддер, 35, Фолланд, 72 – Терр'є, 16
Монпельє – Анже – 4:1
Голи: Саваньє, 14, Козза, 30, Рістіч, 51, Мавідіді, 76 – Перейра, 45+1
Ніцца – Ланс – 2:1
Голи: Леміна, 63, Клюйверт, 79 – Калімуендо, 30
Сент-Етьєн – Нант – 0:1
Гол: Коло Муані, 83
Труа – Брест – 1:1
Голи: Рамі, 80 – Онора, 5
Бордо двічі мав перевагу над Ліллем, проте чемпіон оформив красивий камбек з рахунком 3:2. Ліон та Метц розписали нічию, обмінявшись голами в середині другого тайму.
Мбаппе отримав символічний подарунок від гравців ПСЖ – на святі не помітили Мессі і Неймара
ПСЖ гостював у Лор'яна без травмованого Неймара і дискваліфікованого Мбаппе. Самотній Мессі не зміг відзначитися результативними діями, а Рамос потрапив у протокол лише завдяки вилученню – іспанець примудрився вийти на другий тайм і отримати дві жовті. Рятівником столичних багатіїв виявився Ікарді, який у компенсований час вирвав бодай очко.
Марсель втратив очки і пустив на друге місце Ніццу, яка розібралася з Лансом. Монако вирішив повторити досягнення "орлят" – пропустив першим, але виграв з рахунком 2:1.
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