Контракт семиразового володаря "Золотого м’яча" з ПСЖ закінчується влітку. Перемовини між Мессі та французьким клубом просуваються повільно, а останні чутки про можливе повернення в Барселону змусили керівництво хвилюватися.

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Як повідомляє Le Parisien, остаточне рішення гравець має ухвалити після матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти Баварії. Невдача ПСЖ може підштовхнути Мессі не продовжувати контракт. Перемовини затягуються також через обговорення зарплатні. Зірка парижан отримує близько 38 мільйонів євро на рік і не має наміру втрачати цю суму.



Лео Мессі в цьому сезоні зіграв в 19 матчах Ліги 1. Він один із найрезультативніших гравців всього чемпіонату. В його активі 11 голів та 10 результативних передач. Нагадаємо, що матч-відповідь проти Баварії запланований на 8 березня.

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