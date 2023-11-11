Чемпіон світу продемонстрував свій восьмий "Золотий м'яч" на заповненому DRV PNK Stadium у Форт-Лодердейлі.

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Мессі вийшов під шалені оплески і виголосив промову. Аргентинець разом з керівництвом Інтера запевнив, що наступний сезон буде значно успішнішим. У нинішньому команда не змогла пробитися до плей-офф МЛС, хоча здобула перший у своїй історії трофей – Кубок ліг.

Церемонію доповнив товариський матч проти ще одного невдахи регулярки – Нью-Йорк Сіті. Останній матч року Інтер програв з рахунком 1:2, хоча Мессі на полі був. Натомість українець Сергій Кривцов не грає понад місяць і в збірну не поїхав.

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