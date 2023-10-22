"Я горжусь всем, чего команда достигла в этом сезоне. Благодаря совместному труду и усилиям мы смогли выиграть Кубок Лиги, завоевав первый титул в истории Интера Майами. Мы дошли до финала Открытого кубка США и даже боролись за выход в плей-офф MLS.

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Мы сохраним все хорошее, прежде всего, желание совершенствоваться, чтобы быть еще более конкурентоспособными в следующем году. Я хотел бы поблагодарить всех людей в клубе и городе Майами за поддержку, которую они всегда оказывают нам. Уверен, что мы продолжим проживать невероятные моменты вместе, как это произошло в последние месяцы. Обнимаю вас всех!" – написал Месси в Instagram.

Напомним, Лионель перебрался в Майами прошлым летом. В MLS это был самый разгар чемпионата. Месси уже успел сыграть за Интер 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Месси не спас: Интер Майами проиграл последний матч сезона – команда Кривцова заняла предпоследнее место.