У матчі першого туру чинні чемпіони світу мінімально обіграли Еквадор. Єдиний гол у свій актив записав Мессі, забивши прямим ударом зі штрафного.

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Завдяки цьому Лео повторив рекорд за кількістю голів у кваліфікаційних матчах в Південній Америці, повідомляє прес-служба AFA. Раніше перше місце утримував уругваєць Луїс Суарес. Тепер в обох друзів по 29 забитих м'ячів.

Слід зауважити, що улюбленою жертвою Мессі в кваліфікаціях тепер також став Еквадор, якому він забив 6 голів. У ворота Уругваю та Венесуели Лео відправив по п'ять м'ячів.

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