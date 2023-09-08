В матче первого тура действующие чемпионы мира минимально обыграли Эквадор. Единственный гол в свой актив записал Месси, забив прямым ударом со штрафного.

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Благодаря этому Лео повторил рекорд по количеству голов в квалификационных матчах в Южной Америке, сообщает пресс-служба AFA. Ранее первое место удерживал уругваец Луис Суарес. Теперь у обоих друзей по 29 забитых мячей.

Следует заметить, что любимой жертвой Месси в квалификациях теперь стал Эквадор, которому он забил 6 голов. В ворота Уругвая и Венесуэлы Лео отправил по пять мячей.

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