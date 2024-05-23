У п'ятницю, 24 травня, в Бергамо відбудеться зустріч Джан П'єро Гасперіні з керівництвом Аталанти. Як інформує журналіст Маттео Моретто, на ній буде розглянуто питання, пов'язане з майбутнім тренера. Повідомляється, що "богиня" хоче будь-що-будь зберегти тренера і готова запропонувати йому продовження контракту.

Гасперіні може покинути Аталанту після перемоги в ЛЄ: "Ти одружений, маєш дітей, але зустрічаєш красиву жінку"

Великий інтерес до Гасперіні проявляє Наполі. Після перемоги у фіналі Ліги Європи над Байєром Джан П'єро сказав: "Сьогодні ввечері ми святкуємо, а завтра я поговорю з президентом. Подивимося. Я перебуваю в дивній ситуації. Це ніби як ти одружений, маєш дітей, але зустрічаєш неймовірно красиву жінку. Можливо, це не найкращий приклад, щоб говорити таке по телебаченню".

Чинний контракт Гасперіні з бергамасками закінчується 2025 року.

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