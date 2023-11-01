Колишній форвард Барселони і збірної Уругваю Луїс Суарес обмінявся електронними листами з керівництвом Інтера Маямі. Як інформує El Pais, клуб із Флориди офіційно підпише форварда на початку наступного року.

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Повідомляється, що Інтер буде готовий запропонувати Суаресу однорічний контракт, який у разі успішних виступів гравця може бути продовжений. У січні форварду Греміо виповниться 37 років, до того моменту часу він уже стане вільним агентом.

Нагадаємо, що Мессі вже "переманив" в Інтер двох колишніх партнерів по Барселоні, Серхіо Бускетса і Жорді Альбу.

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