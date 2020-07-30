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Мессі отримає астрономічну зарплату в Інтері – міланці мають єдину вимогу для капітана Барселони

16:44 - Читать на русском
Мессі отримає астрономічну зарплату в Інтері – міланці мають єдину вимогу для капітана Барселони
Ліонель Мессі / Getty images

Епопея з можливим переходом Ліонеля Мессі в міланський Інтер набирає обертів. Аргентинця зваблюють божевільним контрактом.

Попри усі заперечення Антоніо Конте та Джузеппе Маротти, Інтер таки працює над запрошенням Ліонеля Мессі. Міланський клуб вже навіть розробив план переходу, повідомляє La Gazzeta dello Sport.

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За інформацією видання, боси "нерадзуррі" готові зачекати до 2021 року, коли у Мессі завершиться контракт з Барселоною, що дозволить підписати форварда на правах вільного агента. Переконати Лео перебратися в Серію А може астрономічна пропозиція – Інтер готовий запропонувати аргентинцю контракт на чотири роки і 260 мільйонів євро. Чистий прибуток футболіста складе близько 50 млн євро на рік.

Нагадаємо, розмови щодо можливого переходу Мессі в Інтер розгорілися з новою силою після того, як його батько переїхав у Мілан. До слова, Ліонель провів 42 поєдинки у поточному сезоні, записавши до свого активу 30 голів та 26 асистів.

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Італія Ліонель Ліонель Мессі Інтер Інтер Барселона Барселона Головне Трансфери Барселони
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