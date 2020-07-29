toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Легше пересунути Дуомо, ніж підписати Мессі": Конте – про можливість трансферу лідера Барселони

10:32 - Читать на русском
"Легше пересунути Дуомо, ніж підписати Мессі": Конте – про можливість трансферу лідера Барселони
Антоніо Конте та Ліонель Мессі / Getty Images

Наставник Інтера оцінив ймовірність переходу лідера Барселони до лав його команди.

Нагадаємо, останніми днями в Італії знову спалахнули чутки про можливість переходу Лео Мессі в Інтер. Міланський клуб начебто спробує підписати форварда Барселони через рік – тоді в нього завершується контракт з клубом.

Інтер продовжує "фліртувати" з Мессі – аргентинець потрапив на символ Мілана

Після поєдинку Інтер – Наполі, який завершився перемогою міланців, Антоніо Конте знову змушений був коментувати чутки про інтерес до Мессі.

"Що б я хотів – чотирьох гравців по 50 млн за кожного, чи Мессі? Обидва варіанти є неможливими. Легше пересунути Дуомо (знаменитий міланський собор – прим. "Футбол 24"), ніж підписати Ліонеля.

Я задоволений хлопцями, яких треную. Вони багато дають команді і я вдячний їм за це", – цитує Конте Mundo Deportivo з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Зауважимо, в останньому турі Серії А Інтер зіграє з Аталантою. Команда Руслана Маліновського відстає від "нерадзуррі" на 1 очко.

Парма – Аталанта: Маліновський забив 8-й гол і перевершив усіх у топ-лігах, але страждав від суперверсії Циганкова

blog_ava
Тренер Динамо U-19 анонсував кадрову чистку – двоє гравців вже покинули клуб
08:26
2080
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Барселони Барселона Барселона Іспанія Інтер Інтер Італія Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Інтера Ліонель Ліонель Мессі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
33
хв
Колос
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук