"Легше пересунути Дуомо, ніж підписати Мессі": Конте – про можливість трансферу лідера Барселони

Нагадаємо, останніми днями в Італії знову спалахнули чутки про можливість переходу Лео Мессі в Інтер. Міланський клуб начебто спробує підписати форварда Барселони через рік – тоді в нього завершується контракт з клубом.

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Після поєдинку Інтер – Наполі, який завершився перемогою міланців, Антоніо Конте знову змушений був коментувати чутки про інтерес до Мессі.

"Що б я хотів – чотирьох гравців по 50 млн за кожного, чи Мессі? Обидва варіанти є неможливими. Легше пересунути Дуомо (знаменитий міланський собор – прим. "Футбол 24"), ніж підписати Ліонеля.

Я задоволений хлопцями, яких треную. Вони багато дають команді і я вдячний їм за це", – цитує Конте Mundo Deportivo з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Зауважимо, в останньому турі Серії А Інтер зіграє з Аталантою. Команда Руслана Маліновського відстає від "нерадзуррі" на 1 очко.

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