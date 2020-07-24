Батько Мессі переїхав у Мілан – італійська преса анонсує епічний трансфер

Приліт до Мілана Хорхе Мессі, батька лідера іспанської Барселони, неабияк розбурхав місцеві медіа. Вони вже чекають на підсилення Серії А Ліонелем Мессі.

Міланський Інтер продовжує мріяти про трансфер аргентинця, повідомляє Mundo Deportivo.

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Мережа Rai сприйняла переїзд Хорхе Мессі, батька й водночас агента лідера "блаугранас", як сигнал до можливого переходу 6-разового володаря "Золотого м'яча" на Джузеппе Меацца. Потенційний трансфер нібито має відбутися перед сезоном 2021/22. Оточення Мессі, однак, спростовує цю інформацію.

Натомість La Gazzetta dello Sport з'ясувала прозаїчнішу причину переїзду Мессі-старшого. Він лише збирається скористатися податковими пільгами Італії, де фіскальна політика ліберальніша за Іспанію.

Раніше екс-президент "нерадзуррі" Массімо Моратті не виключив переходу Мессі в Інтер, а нинішні боси міланців підтвердили інтерес до аргентинця.

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