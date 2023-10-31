Аргентинець 30 жовтня отримав свій 8-й "Золотий м'яч" у кар'єрі. Втім, це не всі нагороди, які чекали на Ліонеля Мессі.

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Компанія Adidas спеціально для нападника замовила вісім каблучок із 14-каратного золота за кожен рік здобуття найціннішої індивідуальної нагороди для футболіста. Як інформує Sportune, всі вісім коштовностей будуть виставлені на аукціон, а всі кошти підуть благодійним організаціям, які обере Лео.

Нагадаємо, що в голосуванні за "Золотий м'яч" Мессі обійшов Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе, які посіли друге та третє місця відповідно.

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countless memories, eight rings, zero doubt. pic.twitter.com/AaNIsEDZcJ — adidas Football (@adidasfootball) October 30, 2023