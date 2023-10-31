Аргентинец 30 октября получил свой 8-й "Золотой мяч" в карьере. Впрочем, это не все награды, которые ждали Лионеля Месси.

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Компания Adidas специально для нападающего заказала восемь колец из 14-каратного золота за каждый год получения самой ценной индивидуальной награды для футболиста. Как информирует Sportune, все восемь драгоценностей будут выставлены на аукцион, а все средства пойдут благотворительным организациям, которые выберет Лео.

Напомним, что в голосовании за "Золотой мяч" Месси обошел Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, которые заняли второе и третье места соответственно.

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countless memories, eight rings, zero doubt. pic.twitter.com/AaNIsEDZcJ — adidas Football (@adidasfootball) October 30, 2023