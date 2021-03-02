Лидер Барселоны Лионель Месси может похвастаться солидным достижением в пределах Испании, а вот в Европе его неожиданно опередили.

Аргентинцу удалось стать первым игроком в этом сезоне Примеры, который достиг отметки в 100 успешных обводок, сообщает Opta Jose в своем Twitter.

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Правда, в списке дриблеров топ-5 лиг Европы лидирует не Месси – он только второй. Адама Траоре возглавил промежуточный рейтинг из 105 успешными обводами. Хавьер Галан из Уэскы ​​расположился третьим (82), Родриго де Пауль из Удинезе – четвертый (79). Замыкает пятерку Андре Замбо-Ангисса из Фулхэма (78).

К слову, Адама Траоре, который опередил Лионеля Месси, в 2015-м покинул Барселону, воспитанником которой он был. В текущем сезоне АПЛ вингер Вулверхэмптона сыграл 25 матчей, но отметился лишь одним ассистом.

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