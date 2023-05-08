Аргентинец, отстраненный от команды на 2 недели из-за самовольной поездки в Саудовскую Аравию, не будет играть в ПСЖ в сезоне 2023/24. Месси примет предложение саудовского Аль-Хиляля, утверждает El Chiringuito.

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Источник утверждает, что 35-летнему чемпиону мира будут платить 300 миллионов евро в год, а партнерами Месси в Аль-Хиляле станут его друзья по Барселоне – Серхио Бускетс и Жорди Альба. Хавбек уже якобы согласовал контракт на 2 года на правах свободного агента, а Альба еще должен договориться о своем уходе из Барсы. Также игроком Аль-Хиляля может стать Марко Верратти – хавбеку ПСЖ тоже готовят предложение.

Соответственно, в случае перехода Лео в Аль-Хиляль, дуэль Месси и Криштиану Роналду возобновится уже в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в возвращении Месси заинтересована Барселона. Также аргентинец имеет вариант в МЛС, но именно четвертая команда Саудовской Аравии сейчас является фаворитом в борьбе за 4-разового победителя Лиги чемпионов.

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MESSI JUGARÁ EN ARABIA SAUDÍ



EXCLUSIVA @elchiringuitotv y @marsallorente



El argentino aceptará la propuesta del Al Hilal.



Busquets también aceptará una oferta por dos temporadas del club árabe y Jordi Alba irá si acuerda la rescisión con el Barça. pic.twitter.com/ZsNlO0CnGq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023