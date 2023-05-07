Здавалося, що відхід Ліонеля Мессі з ПСЖ – питання закрите. Втім, чемпіон світу ще може підписати нову угоду з клубом.

Нещодавно Мессі з сім'єю вирушив у Саудівську Аравію для виконання спонсорського контракту, не отримавши згоди ПСЖ. Клуб покарав форварда відстороненням на два тижні з позбавленням зарплатні за цей період – не допомогло навіть відео з вибаченнями.

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Також абсолютно всі у Франції стверджували, що ПСЖ не пропонуватиме Мессі продовжити контракт, який закінчується вже 30 червня. Схоже, ситуація змінилася.

Керівництво ПСЖ налаштоване зберегти Лео. Клуб запропонував 4-разовому переможцю Ліги чемпіонів новий контракт із привабливими фінансовими умовами, щоб переконати нападника залишитися в Парижі. Про це повідомляє FootMercato з посиланням на Times.

Реакція Ліонеля Мессі та його оточення на такий розвиток подій поки невідома.

До слова, на 35-річного Мессі вже є кілька претендентів. Зокрема, повернути 7-разового володаря "Золотого м'яча" активно намагається Барселона. Також Лео має варіанти в МЛС та Саудівській Аравії, а ще повідомлялося про інтерес Челсі.

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