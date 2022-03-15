У Мессі був важкий матч з Бордо. ПСЖ переміг, але відіграв зовсім не яскраво. Ліонель також. Ще й трибуни гуділи щоразу, як тільки аргентинець отримував м'яч. Але це все не розізлило зіркового футболіста.

Після фінального свистка Данило Ігнатенко запропонував Мессі обмінятися футболками, і той відразу без вагань погодився. Лео не просто віддав українцю свою (як деколи роблять зірки), а й чемно взяв його.

Ігнатенко корисно вийшов на заміну в матчі з ПСЖ. Він видряпав м'яч у Неймара і створив один момент. Однак Бордо все одно на дні турнірної таблиці Ліги 1 і дуже близький до вильоту.

ПСЖ розгромив Бордо – зацькований Мессі, Ігнатенко зарядженим вийшов на заміну та "обікрав" Неймара