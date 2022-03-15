У Месси был тяжелый матч с Бордо. ПСЖ победил, но отыграл совсем не ярко. Лионель тоже. Еще и трибуны гудели каждый раз, как только аргентинец получал мяч. Но это все не разозлило звездного футболиста.

После финального свистка Даниил Игнатенко предложил Месси обменяться футболками и тот сразу без колебаний согласился. Лео не просто отдал украинцу свою (как иногда делают звезды), но и вежливо взял его.

Игнатенко полезно вышел на замену в матче с ПСЖ. Он выцарапал мяч у Неймара и создал один момент. Однако Бордо все равно на дне турнирной таблицы Лиги 1 и очень близок к вылету.

ПСЖ разгромил Бордо – затравленный Месси, Игнатенко заряженным вышел на замену и "обворовал" Неймара