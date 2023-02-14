Чинний контракт форварда ПСЖ Ліонеля Мессі зі своїм клубом закінчується влітку 2023 року. Парижани хотіли б продовжити угоду, але сам аргентинець раніше не поспішав погоджуватися на переговори.

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Як інформує журналіст L'Équipe Флоран Торчу, тепер справа зрушила з мертвої точки. Лео готовий обговорити продовження контракту з ПСЖ після першого матчу з Баварією в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що батько гравця Хорхе Мессі зустрінеться з керівництвом ПСЖ і обговорить термін і зарплату нової угоди. Згідно з джерелом, сам Мессі висловив бажання продовжити кар'єру в Парижі.

Перший матч між ПСЖ і Баварією відбудеться у вівторок, 14 лютого.

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