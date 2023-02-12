Красиве продовження історії: перемога Мессі в ЛЧ як фінальна коронація
Перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу дозволила Ліонелю Мессі втілити свою останню мрію, адже тепер у його музеї є всі можливі титули. Втім, навряд чи володар найбільшої кількості "Золотих м'ячів" готовий зупинитися на досягнутому.
Вже незабаром розпочнуться двобої у плей-офф Ліги чемпіонів. ПСЖ вважається одним з фаворитів на тріумф, але на шляху парижан стала Баварія, яка з відходом Лєвандовскі дещо втратила гольовий хист, але не стала менш небезпечною. Втім, у французів є козир, про який мріє кожен тренер у світі – Ліонель Мессі. Як у випадку зі збірною Аргентини, його постать може зіграти ключову роль.
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Криза у чемпіонаті як поштовх у Лізі чемпіонів
У грі ПСЖ розпочалася якась чорна смуга, з якою Крістоф Гальтьє ніяк не може впоратися. У 7 матчах чемпіонату парижани тричі покидали поле з поразкою, а виліт з Кубка від Марселя оголив величезні проблеми команди не лише в ігровій взаємодії, а й у роздягальні. Відверто, ставка букмекерів на Баварію наразі виглядає цілком логічною, адже знайти контраргументи вкрай важко.
Але у футболі не все так зрозуміло та прямолінійно, інакше спостерігати за тим, як розгортаються події на полі, було б просто нецікаво. Завжди є фактори, які здатні перевернути усе з ніг на голову, і доволі часто потрібний поштовх дає лідер, в якого команда може вірити більше, аніж у тренерські ідеї.
У ПСЖ такий фактор є – Ліонель Мессі. Так, криза на внутрішній арені не сприяє переможній атмосфері, але Лео точно спробує знайти потрібні слова, які вмотивують його партнерів не просто відбувати номер, а й демонструвати свої найкращі якості. Поразка Саудівській Аравії у першому ж матчі на ЧС не закинула Аргентину у глибоку яму, радше навпаки. Тут може статися так само – після такої затяжної смуги невдач та провалів ПСЖ може перетворитися на загнаного звіра, здолати якого може виявитися непосильним завданням.
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Усі шалені витрати, здійснені впродовж останніх років, парижани аргументували одним-єдиним завданням – перемогою в Лізі чемпіонів. У сезоні 2019/20 команда навіть впритул наблизилася до титулу, але вийти на переможний п'єдестал завадила все та ж Баварія. Зараз – найкращий шанс для помсти, і ПСЖ просто мусить ним скористатися.
Для Мессі перехід у Париж також був шансом ще раз підняти над головою "вухатий" кубок. Навряд чи володарю 7 "Золотих м'ячів" не вистачало визнання французьких шанувальників та можливості познущатися з умовного Монпельє. Ні, ПСЖ повинен стати доказом, що скільки б років не було Мессі – він завжди на висоті та заслуговує на найвищі титули. Зараз його критики смакують проблеми парижан, але дивно, що після ЧС-2022 вони ще взагалі залишилися. Не варто ховати Мессі до того, як фінальний свисток арбітра засвідчить його поразку. Єдине, що грає проти Лео – вік, адже цей сезон справді може бути останнім, коли ми спостерігаємо його геніальність у всій красі.
Історія любить красиві повороти
Чесно кажучи, ПСЖ – не той клуб, який викликає багато симпатій. Ця солянка зірок ніколи не виглядала злагодженим механізмом, тут все завжди трималося на індивідуальностях. Чергова поразка парижан навряд чи викличе у футбольних колах багато смутку, радше навпаки – футбол знову переможе гроші.
Але думка про те, що 35-річний Мессі після тріумфу на ЧС-2022 зможе прорватися до фіналу Ліги чемпіонів та на жилах вирвати черговий титул – дуже красива. Тим паче, що це може бути його 5 перемога у Лізі чемпіонів. Можна не любити ПСЖ, віддавати перевагу працелюбності Роналду, але чергова велика перемога Ліонеля – це історія, яку можна смакувати дуже-дуже довго. Футбол подарував нам безліч яскравих моментів, і цей можливий тріумф Лео може стати ще одним діамантом у скарбничці Його Величності.