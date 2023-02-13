ПСЖ у найближче трансферне вікно може втратити двох суперзірок зі своєї атаки.

Французький гранд готується до синхронного прощання з Неймаром та Мессі влітку, стверджує Foot Mercato.

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Не так давно Ней підписав новий контракт до 2027 року, але керівництво ПСЖ вже сумнівається у правильності цього рішення. Після потужної першої половини сезону і невдачі на ЧС-2022 бразилець повернувся до своїх поганих звичок – гучні вечірки, травма, конфлікти з партнерами. Неймар вже кілька разів був на межі відходу з ПСЖ, а тепер слід чекати нової саги. Щоправда, ніхто не компенсує клубу рекордні 222 млн євро, які віддали Барселоні у 2017-му. Нещодавно бразильцю виповнилося вже 31.

Ситуація Мессі інша. ПСЖ прагне зберегти 35-річного аргентинця, але сумнівається сам Лео. Чемпіон світу хоче грати в сильній команді з правильним мікрокліматом, чого у столиці Франції зараз немає. Попереду ще кілька місяців для пошуку компромісів, але цілком реальним виглядає сценарій, за яким Мессі отримає статус вільного агента.

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