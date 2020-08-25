Мессі офіційно заявив про намір покинути Барселону цього літа

Лідер "синьо-гранатових" планує продовжити кар'єру в іншому місці. Ліонель Мессі вже повідомив про намір активувати свою клаусулу та покинути Барселону.

33-річний аргентинець надіслав у клуб факс з повідомленням про намір піти з Барселони ще цього літа. Мессі налаштований активувати пункт у контракті, відповідно до якого має право покинути клуб після кожного сезону без будь-якої компенсації. Рішення аргентинця є остаточним, інформує Marca з посиланням на TyC.

Манчестер Юнайтед став фаворитом у боротьбі за Мессі – на зірку Барселони полюють ще два топ-клуби та Бекхем

Барселона підтвердила отримання факсу від Ліонеля, але вважає, що Мессі міг активувати клаусулу лише до 10 червня. Аргентинець, у свою чергу, наголошує, що цьогоріч ситуація змінилася через пандемію COVID-19. На думку Мессі, до 31 серпня він може піти безкоштовно.

Таким чином, сезон 2019/20 з великою ймовірністю став останнім для Мессі в Барселоні. Нещодавно аргентинець вже натякнув, що може покинути клуб попри чинний контракт до літа 2021 року.

Зазначається, що останньою краплею для Лео, окрім ганебного вильоту з ЛЧ, стала розмова Рональда Кумана з Луїсом Суаресом, під час якої новий тренер Барселони повідомив, що не розраховує на форварда. Деякі ЗМІ зазначають, що Мессі начебто не планує проходити разом з командою тести на коронавірус, які заплановані на наступний тиждень.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною