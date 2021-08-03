Неймар приголомшив зайвою вагою за кілька днів до старту сезону – зірка ПСЖ все ще перебуває у відпустці
Бразильський нападник продовжує насолоджуватися відпусткою, хоча до першого матчу Ліги 1 залишилося менше тижня.
У той час, поки гравці ПСЖ готуються до поєдинку першого туру чемпіонату Франції проти Труа, який буде зіграний вже 7 серпня, 29-річний бразилець все ще перебуває у відпустці на Ібіці. Неймар отримав додатковий відпочинок через участь у Копа Амеріка, фінал якого відбувся 11 липня.
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Схоже, відпустка у бразильця вдалася, а режиму він не особливо дотримувався. У мережу потрапили кілька фото Неймара. На кадрах помітно, що у нападника є кілька зайвих кілограмів, що явно не потішить наставника парижан Маурісіо Почеттіно.
Нагадаємо, Неймар перебрався в ПСЖ із Барселони за 222 млн євро влітку 2017-го. Той трансфер досі залишається найдорожчим в історії футболу.
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