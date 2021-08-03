У той час, поки гравці ПСЖ готуються до поєдинку першого туру чемпіонату Франції проти Труа, який буде зіграний вже 7 серпня, 29-річний бразилець все ще перебуває у відпустці на Ібіці. Неймар отримав додатковий відпочинок через участь у Копа Амеріка, фінал якого відбувся 11 липня.

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Схоже, відпустка у бразильця вдалася, а режиму він не особливо дотримувався. У мережу потрапили кілька фото Неймара. На кадрах помітно, що у нападника є кілька зайвих кілограмів, що явно не потішить наставника парижан Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, Неймар перебрався в ПСЖ із Барселони за 222 млн євро влітку 2017-го. Той трансфер досі залишається найдорожчим в історії футболу.

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