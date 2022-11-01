Ліонель Мессі не просив Крістофа Галтьє не задіювати його у грі з Осером.

Всупереч різним чуткам нападник ПСЖ Ліонель Мессі не просив головного тренера Крістофа Галтьє надати йому відпочинок в останньому матчі перед чемпіонатом світу в Катарі.

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Про це повідомляє журналіст L'Équipe Лоїк Танзі у своєму Твіттері, а також RMC Sport. 13-го листопада ПСЖ зіграє в матчі 15 туру чемпіонату Франції з Осером.

Цього сезону Мессі ще жодного разу не з'являвся на полі під час матчу – на відміну від Неймара та Кіліана Мбаппе.

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