Мессі не просив ПСЖ дати йому відпочити перед ЧС-2022
21:04 - Читать на русском
Ліонель Мессі не просив Крістофа Галтьє не задіювати його у грі з Осером.
Всупереч різним чуткам нападник ПСЖ Ліонель Мессі не просив головного тренера Крістофа Галтьє надати йому відпочинок в останньому матчі перед чемпіонатом світу в Катарі.
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Про це повідомляє журналіст L'Équipe Лоїк Танзі у своєму Твіттері, а також RMC Sport. 13-го листопада ПСЖ зіграє в матчі 15 туру чемпіонату Франції з Осером.
Цього сезону Мессі ще жодного разу не з'являвся на полі під час матчу – на відміну від Неймара та Кіліана Мбаппе.
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