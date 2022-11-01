Лионель Месси не просил Кристофа Галтье о пропуске матча с Осером.

Вопреки различным слухам нападающий ПСЖ Лионель Месси не просил главного тренера Кристофа Галтье предоставить ему отдых в последнем матче перед чемпионатом мира в Катаре.

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Об этом информирует журналист L'Équipe Лоик Танзи в своём Твиттере, а также RMC Sport. 13-го ноября ПСЖ предстоит сыграть в матче 15 тура чемпионата Франции с Осером.

В текущем сезоне Месси еще ни разу не появлялся на поле по ходу матча – в отличие от Неймара и Килиана Мбаппе.

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