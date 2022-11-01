Парижани стали фаворитом у боротьбі за Михайла Мудрика. Французький гранд налаштований оформити трансфер вінгера збірної України вже в січні, випередивши Арсенал та Манчестер Сіті, повідомляє Sport Mediaset.

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У ПСЖ усвідомлюють, що заради Мудрика їм доведеться добряче витратитися. "Монструозна операція" вартістю 100 мільйонів євро – такими словами італійський ЗМІ описує потенційний перехід зірки Шахтаря.

У сезоні 2022/23 Мудрик став одним із відкриттів Ліги чемпіонів. Гравець Шахтаря забив 3 голи і віддав 2 асисти в 5-ти матчах групового турніру. В УПЛ 21-річний вінгер відзначився 4-ма голами і 5-ма результативними передачами.

Контракт Михайла Мудрика з Шахтарем чинний до кінця 2026 року. Українець цікавить низку іменитих клубів Європи – Реал, Арсенал, Манчестер Сіті, Ювентус, Ньюкасл та інші.

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