Парижани зуміли обіграти Труа у рамках 13-го туру Ліги 1. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 13-й тур

ПСЖ – Труа – 4:3

Голи: Солер, 24, Мессі, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 75, (пен.) – Бальде, 3, 52, Палаверса, 88

Труа, який володіє правами на Миколу Кухаревича, шокував ПСЖ вже на 3 хвилині голом. Парижани відігрались ще до перерви – Солер відзначився після передачі Неймара. По перерві Бальде оформив дубль, вивівши Труа вперед, але далі за справу взявся Мессі.

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Спочатку Лео наважився на удар метрів з 30 – голкіпер не зміг впоратись з ударом у нижній кут. Через 7 хвилин аргентинець передачею розрізав оборону Труа, вивівши Неймара на зручну позицію – бразилець не схибив. Мбаппе реалізував пенальті та зробив перевагу Парижа переконливою. Труа один гол відіграв, але гранд втримав перемогу.

Таким чином, ПСЖ набрав 35 очок та закріпився на першій сходинці, а Труа з 13 пунктами залишився дванадцятим.

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