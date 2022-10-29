ПСЖ вирвав перемогу над командою українця – Мессі забив шикарний гол з асиста Рамоса, Неймар та Мбаппе теж відзначились
Парижани зуміли обіграти Труа у рамках 13-го туру Ліги 1. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції 2022/23, 13-й тур
ПСЖ – Труа – 4:3
Голи: Солер, 24, Мессі, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 75, (пен.) – Бальде, 3, 52, Палаверса, 88
Труа, який володіє правами на Миколу Кухаревича, шокував ПСЖ вже на 3 хвилині голом. Парижани відігрались ще до перерви – Солер відзначився після передачі Неймара. По перерві Бальде оформив дубль, вивівши Труа вперед, але далі за справу взявся Мессі.
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Спочатку Лео наважився на удар метрів з 30 – голкіпер не зміг впоратись з ударом у нижній кут. Через 7 хвилин аргентинець передачею розрізав оборону Труа, вивівши Неймара на зручну позицію – бразилець не схибив. Мбаппе реалізував пенальті та зробив перевагу Парижа переконливою. Труа один гол відіграв, але гранд втримав перемогу.
Таким чином, ПСЖ набрав 35 очок та закріпився на першій сходинці, а Труа з 13 пунктами залишився дванадцятим.
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