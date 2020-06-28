"Шевченко і Оуен не кращі за Тотті": К'єлліні вражений відсутністю "Золотого м'яча" у легенди Роми

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні віддав належне своєму давньому товаришу по збірній Італії – екс-офрварду Роми Франческо Тотті.

"Я грав разом з Франческо Тотті, але ми майже завжди були суперниками. Я бачив його в кількох іграх збірної Італії перед чемпіонатом світу 2006 року, але потім він покинув команду. Франческо був справді величний, і шкода, що ми не побачили, як він грає на інших грандіозних сценах, але романтично, що він присвятив все своє життя Ромі.

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Він виграв набагато менше, ніж міг би, він повинен був стати володарем "Золотого м'яча", можливо, Тотті позбавив себе того елемента зростання, який приходить від змін. Проте, всі, хто думає, що це рішення принесло втіху, нічого не знає. Це був суто вибір любові. Тотті дійсно міг виграти "Золотий м'яч" до гегемонії "інопланетян" Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі. Вони дали цей трофей таким гравцям, як Шевченко і Оуен. Вони теж чудові, але, безумовно, не кращі за Тотті", – наводить уривок з автобіографії К'єлліні Football Italia.

Нагадаємо, Майкл Оуен здобув головну індивідуальну нагороду у 2001-му, а Андрію Шевченку вона підкорилася через три роки.

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