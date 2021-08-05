Даже Лионель Месси не ожидал такого крутого поворота в своей карьере.

Как известно, аргентинский нападающий не смог подписать контракт с Барселоной, хотя именно для этого еще вчера вернулся с Ибицы.

Месси больше не будет играть за Барселону – официальное заявление каталонского клуба

Решение, о котором клуб уже объявил официально, стало настоящим шоком для 34-летнего форварда. Месси не планировал покидать команду, поэтому взял паузу для обдумывания дальнейших действий. Лео понимает, что ему нужно попрощаться с болельщиками, и он хочет сделать это должным образом.

По информации Mundo Deportivo, заявление, опубликованное на официальном сайте Барселоны, было подготовлено ​​совместно с Месси и его агентами. Сторонам не оставалось ничего другого, ведь зарегистрировать новый контракт не позволяли финансовые правила Ла Лиги.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, а среди претендентов на 34-летнего Лео называли ПСЖ.

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