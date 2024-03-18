Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить два товариські матчі своєї національної команди через травму правого підколінного сухожилля.

Мессі пропустить контрольні матчі проти збірних Сальвадору і Коста-Ріки. Аргентинська асоціація футболу підтвердила цю інформацію, посилаючись на м'язову травму 36-річного форварда.

Мессі пропустить березневі матчі збірної Аргентини

Після консультацій Мессі з тренерським штабом збірної Аргентини було ухвалено рішення дозволити Лео відновитися, щоб бути повністю готовим для наступних матчів. Він не вирушить до Аргентини, щоб бути разом зі своїми партнерами по команді.

Це вже друга травма Ліонеля з початку 2024 року. Під час турне Саудівською Аравією Мессі пошкодив правий привідний м'яз, через що пропустив товариський матч із Гонконгом.

Аргентина зустрінеться з Сальвадором 22-го березня, а з Коста-Рікою – через чотири дні.

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