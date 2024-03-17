Мессі не зіграє за збірну Аргентини в товариських матчах проти Сальвадору (23 березня) та Коста-Ріки (26 березня), повідомляє TyC Sports. Капітан відновлюється після м'язової травми.

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Ліонель разом з представниками збірної ще веде перемовини, чи потрібно йому приїжджати у розташування, але спаринги він точно пропустить.

Нагадаємо, що Мессі не зіграв у двох попередніх матчах МЛС за Інтер Маямі, однак вивів свою команду у наступний раунд Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, забивши два голи у ворота Нешвілла.

36-річний Лео продовжує виступати за збірну після тріумфу на ЧС-2022. Влітку Аргентина візьме участь у ювілейному Копа Амеріка.