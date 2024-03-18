Месси пропустит контрольные матчи против сборных Сальвадора и Коста-Рики. Аргентинская ассоциация футбола подтвердила эту информацию, ссылаясь на мышечную травму 36-летнего форварда.

Месси пропустит мартовские матчи сборной Аргентины

После консультаций Месси с тренерским штабом сборной Аргентины было принято решение позволить Лео восстановиться, чтобы быть полностью готовым для следующих матчей. Он не отправится в Аргентину, чтобы быть вместе со своими партнёрами по команде.

Это уже вторая травма Лионеля с начала 2024 года. Во время турне по Саудовской Аравии Месси повредил правую приводящую мышцу, из-за чего пропустил товарищеский матч с Гонконгом.

Аргентина встретится с Сальвадором 22-го марта, а с Коста-Рикой – через четыре дня.

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