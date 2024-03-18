Месси не получил вызов на ближайшие матчи сборной Аргентины – известна причина
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит два товарищеских матча своей национальной команды из-за травмы правого подколенного сухожилия.
Месси пропустит контрольные матчи против сборных Сальвадора и Коста-Рики. Аргентинская ассоциация футбола подтвердила эту информацию, ссылаясь на мышечную травму 36-летнего форварда.
Месси пропустит мартовские матчи сборной Аргентины
После консультаций Месси с тренерским штабом сборной Аргентины было принято решение позволить Лео восстановиться, чтобы быть полностью готовым для следующих матчей. Он не отправится в Аргентину, чтобы быть вместе со своими партнёрами по команде.
Это уже вторая травма Лионеля с начала 2024 года. Во время турне по Саудовской Аравии Месси повредил правую приводящую мышцу, из-за чего пропустил товарищеский матч с Гонконгом.
Аргентина встретится с Сальвадором 22-го марта, а с Коста-Рикой – через четыре дня.
"Коли я дебютував проти Вест Хема, у мене не було й півсекунди на роздуми": інтерв'ю п'ятого найкращого футболіста світу