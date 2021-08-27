Мессі не гратиме з Роналду: ПСЖ відреагував на чутки про підписання форварда Ювентуса
06:00 - Читать на русском
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі лаконічно закрив двері для португальця.
"Підписання Кріштіану Роналду навіть не обговорюється", – сказав Аль-Хелайфі в ефірі beIN Sports.
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За чутками, 36-річний португалець намагається покинути Ювентус до завершення трансферного вікна. Серед претендентів на зіркового форварда називали ПСЖ, Реала та Манчестер Сіті, і саме з командою Гвардіоли зараз відбуваються перемовини.
Нагадаємо, кілька тижнів тому ПСЖ оголосив про підписання Ліонеля Мессі, головного футбольного анатагоніста Роналду.
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