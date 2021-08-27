"Підписання Кріштіану Роналду навіть не обговорюється", – сказав Аль-Хелайфі в ефірі beIN Sports.

Ювентус поставив умову Роналду через чутки про трансфер у Манчестер Сіті

За чутками, 36-річний португалець намагається покинути Ювентус до завершення трансферного вікна. Серед претендентів на зіркового форварда називали ПСЖ, Реала та Манчестер Сіті, і саме з командою Гвардіоли зараз відбуваються перемовини.

Нагадаємо, кілька тижнів тому ПСЖ оголосив про підписання Ліонеля Мессі, головного футбольного анатагоніста Роналду.

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