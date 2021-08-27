"Подписание Криштиану Роналду даже не обсуждается", – сказал Аль-Хелайфи в эфире beIN Sports.

Ювентус поставил условие Роналду из-за слухов о трансфере в Манчестер Сити

По слухам, 36-летний португалец пытается покинуть Ювентус до конца трансферного окна. Среди претендентов на звездного форварда называли ПСЖ, Реал и Манчестер Сити, и именно с командой Гвардиолы сейчас проходят переговоры.

Напомним, несколько недель назад ПСЖ объявил о подписании Лионеля Месси, главного футбольного анатагониста Роналду.

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