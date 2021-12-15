"Практично всю кар'єру разом, Куне… У нас були чудові моменти та не дуже вдалі, але вони всі нас об'єднали та зробили друзями. За межами поля ми продовжуватимемо жити цими моментами.

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Після величезної радості від нещодавньої перемоги на Копа Амеріка, після всіх твоїх досягнень в Англії… Мені боляче бачити, як ти змушений припинити робити те, що найбільше любиш. Звичайно, ти залишишся щасливим, бо ти людина, яка випромінює щастя. Люди, які тебе люблять, будуть з тобою і надалі. Тепер у твоєму житті настає новий етап. Я впевнений, що ти йтимеш далі з посмішкою.

Бажаю тобі найкращого на новому етапі життя! Я тебе дуже люблю, мій друже. Мені не вистачатиме тебе на полі, нудьгуватиму за нашим часом у збірній", – написав Мессі на своїй сторінці в Instagram.

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