"Практически всю карьеру вместе, Кун… У нас были отличные моменты и не очень удачные, но они все нас объединили и сделали друзьями. За пределами поля мы будем жить этими моментами.

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После огромной радости от недавней победы на Копа Америка, после всех твоих достижений в Англии… Мне больно видеть, как ты вынужден прекратить делать то, что больше всего любишь. Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты человек, излучающий счастье. Люди, которые тебя любят, будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступает новый этап. Я уверен, что ты будешь идти дальше с улыбкой.

Желаю тебе наилучшего на новом этапе жизни! Я тебя очень люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной", – написал Месси на своей странице в Instagram.

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