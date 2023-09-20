"У нашій команді усі гравці хочуть грати у кожному матчі. Такий наш менталітет. На нас чекає багато важливих зустрічей у короткий проміжок часу, і один із моїх обов'язків як тренера – піклуватися про своїх гравців та допомагати їм приймати важкі рішення.

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Починаючи з середи (20 вересня), у нас буде 6 матчів за 18 днів, тобто по одній грі кожні три дні, у тому числі фінал Відкритого кубка США. Що стосується Мессі та Альби, то обидва проведуть повноцінне тренування з командою, а після цього ми вирішимо, наскільки вони готові грати", – цитує Мартіно AS.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі пропустив два останні матчі своєї команди. В минулому турі Інтер Маямі програв Атланті з рахунком 2:5.

Аргентинець зіграв за американський клуб 11 матчів, в яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач.

Інтер Маямі зустрінеться з Торонто 21 вересня. Початок матчу о 02:30 за київським часом.

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