"В нашей команде все игроки хотят играть в каждом матче. Такой наш менталитет. Нас ждет много важных встреч в короткий промежуток времени, и одна из моих обязанностей как тренера – заботиться о своих игроках и помогать им принимать трудные решения.

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Начиная со среды (20 сентября), у нас будет 6 матчей за 18 дней, то есть по одной игре каждые три дня, в том числе финал Открытого кубка США. Что касается Месси и Альбы, то оба проведут полноценную тренировку с командой, а после этого мы решим, насколько они готовы играть", – цитирует Мартино AS.

Напомним, что Лионель Месси пропустил два последних матча своей команды. В прошлом туре Интер Майами проиграл Атланте со счетом 2:5.

Аргентинец сыграл за американский клуб 11 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Интер Майами встретится с Торонто 21 сентября. Начало матча в 02:30 по киевскому времени.

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