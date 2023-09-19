Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що Віталій Буяльський свого часу міг перебратися в МЛС.

"У Буяльського постійно є якісь більш-менш серйозні пропозиції. Рік тому Інтер Маямі хотів його взяти.

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Але зараз ситуація така: я поспілкувався з президентом Динамо і він сказав, що це все чутки і немає конкретних пропозицій. Також він підкреслив, що є розуміння, що продаж будь-кого з лідерів повпливає на головне завдання сезону – виграш чемпіонату України", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Буяльський – вихованець Динамо. Всю свою кар'єру він провів у київському клубі (лише в сезоні 2013/14 відправлявся в оренду в Говерлу). Напередодні Віталій вперше вивів команду на поле з капітанською пов'язкою, яка перейшла до нього після відходу Сергія Сидорчука у Вестерло.

До слова, Ліонель Мессі влітку перебрався в Інтер Маямі з ПСЖ.

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