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Мессі може отримати тривалу дискваліфікацію у збірній Аргентини за різку критику КОНМЕБОЛ

11:33 228 Читать на русском
Мессі може отримати тривалу дискваліфікацію у збірній Аргентини за різку критику КОНМЕБОЛ
Ліонель Мессі / Фото AFA

Нападник Барселони Ліонель Мессі може знову тимчасово припинити виступи за збірну Аргентини, але вже не зі своєї ініціативи.

Південноамериканська футбольна конфедерація (КОНМЕБОЛ) має намір суворо покарати Мессі за критику на свою адресу. В організації розглядають можливість дискваліфікації 32-річного форварда на період від двох до шести місяців, повідомляє TyC Sports.

Мессі дискваліфікований на 1 матч і оштрафований за епізод з Меделем

Нагадаємо, збірна Аргентини здобула лише бронзові медалі Копа Амеріка-2019, поступившись в півфіналі Бразилії (0:2). Ліонель не вийшов на церемонію нагородження, а згодом заявив про корупцію в КОНМЕБОЛ і упередженість суддів.

Варто відзначити, що пізніше Мессі попросив вибачення за свої слова.

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Світ Барселона Барселона Аргентина Аргентина Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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