Мессі може отримати тривалу дискваліфікацію у збірній Аргентини за різку критику КОНМЕБОЛ

Нападник Барселони Ліонель Мессі може знову тимчасово припинити виступи за збірну Аргентини, але вже не зі своєї ініціативи.

Південноамериканська футбольна конфедерація (КОНМЕБОЛ) має намір суворо покарати Мессі за критику на свою адресу. В організації розглядають можливість дискваліфікації 32-річного форварда на період від двох до шести місяців, повідомляє TyC Sports.

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Нагадаємо, збірна Аргентини здобула лише бронзові медалі Копа Амеріка-2019, поступившись в півфіналі Бразилії (0:2). Ліонель не вийшов на церемонію нагородження, а згодом заявив про корупцію в КОНМЕБОЛ і упередженість суддів.

Варто відзначити, що пізніше Мессі попросив вибачення за свої слова.

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