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Мессі дискваліфікований на 1 матч і оштрафований за епізод з Меделем

09:52 240 Читать на русском
Мессі дискваліфікований на 1 матч і оштрафований за епізод з Меделем
Ліонель Мессі / Reuters

КОНМЕБОЛ покарав нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі за скандальний епізод у матчі за 3-е місце на Копа Амеріка-2019.

Ліонель Мессі дискваліфікований на 1 матч та оштрафований на 1500 доларів, передає TyC Sports.

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Зазначається, що додаткової дискваліфікації за епізод з Меделем не буде, проте форварда можуть покарати ще й за скандальні вислови на адресу КОНМЕБОЛ. Очікується, що вердикт винесуть протягом 15 днів або пізніше.

Нагадаємо, після матчу Аргентина – Чилі Мессі проігнорував церемонію вручення медалей і заявив про корупцію в КОНМЕБОЛ футболі. Додамо, що Ліонель вже попросив вибачення за цей епізод.

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