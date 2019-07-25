Месси может получить длительную дисквалификацию в сборной Аргентины за резкую критику КОНМЕБОЛ

Нападающий Барселоны Лионель Месси может снова временно прекратить выступления за сборную Аргентины, но уже не по своей инициативе.

Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) намерена строго наказать Месси за критику в свой адрес. В организации рассматривают возможность дисквалификации 32-летнего форварда на период от двух до шести месяцев, сообщает TyC Sports.

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за эпизод с Меделем

Напомним, сборная Аргентины одержала лишь бронзовые медали Копа Америка-2019, уступив в полуфинале Бразилии (0:2). Лионель не вышел на церемонию награждения, а затем заявил о коррупции в КОНМЕБОЛ и предвзятости судей.

Стоит отметить, что позже Месси принес извинения за свои слова.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019