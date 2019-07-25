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Месси может получить длительную дисквалификацию в сборной Аргентины за резкую критику КОНМЕБОЛ

11:33 43 Читати українською
Месси может получить длительную дисквалификацию в сборной Аргентины за резкую критику КОНМЕБОЛ
Лионель Месси / Фото AFA

Нападающий Барселоны Лионель Месси может снова временно прекратить выступления за сборную Аргентины, но уже не по своей инициативе.

Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) намерена строго наказать Месси за критику в свой адрес. В организации рассматривают возможность дисквалификации 32-летнего форварда на период от двух до шести месяцев, сообщает TyC Sports.

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за эпизод с Меделем

Напомним, сборная Аргентины одержала лишь бронзовые медали Копа Америка-2019, уступив в полуфинале Бразилии (0:2). Лионель не вышел на церемонию награждения, а затем заявил о коррупции в КОНМЕБОЛ и предвзятости судей.

Стоит отметить, что позже Месси принес извинения за свои слова.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

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Мир Аргентина Аргентина Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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