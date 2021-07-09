"Я не знаю, чи зможе Мессі розпочати сезон Ла Ліги з Барселоною. Якщо команда нікого не продасть, то це просто неможливо.

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Одна справа – перевищити ліміт зарплат, інша – Барса не може підписувати і продовжувати контракти з гравцями через правило "1x4": з чотирьох євро можна витратити лише один", – цитує Тебаса Mundo Deportivo з посиланням на LaSexta.

Нагадаємо, контракт Мессі з "блаугранас" завершився в ніч з 30 червня на 1 липня, а нова угода поки не підписана. Тепер аргентинець отримав статус вільного агента. Загалом в активі Ліонеля 778 матчів у футболці каталонців, 672 голи та 305 асистів.

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