Мессі може не розпочати сезон з Барселоною – президент Ла Ліги зробив заяву
Очільник Прімери Хав'єр Тебас висловився щодо ситуації з новим контрактом Ліонеля Мессі та Барселони.
"Я не знаю, чи зможе Мессі розпочати сезон Ла Ліги з Барселоною. Якщо команда нікого не продасть, то це просто неможливо.
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Одна справа – перевищити ліміт зарплат, інша – Барса не може підписувати і продовжувати контракти з гравцями через правило "1x4": з чотирьох євро можна витратити лише один", – цитує Тебаса Mundo Deportivo з посиланням на LaSexta.
Нагадаємо, контракт Мессі з "блаугранас" завершився в ніч з 30 червня на 1 липня, а нова угода поки не підписана. Тепер аргентинець отримав статус вільного агента. Загалом в активі Ліонеля 778 матчів у футболці каталонців, 672 голи та 305 асистів.
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